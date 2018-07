Roger Machado testa Ralph e relaciona Roger Bernardo no Atlético-MG

O time do Atlético Mineiro poderá ter novidades para enfrentar o Sport, nesta quarta-feira, no Independência, pela nona rodada do Brasileirão. O técnico Roger Machado testou no treino desta terça Ralph como primeiro volante, entre os titulares, e relacionou o reforço Roger Bernardo para o duelo deste meio de semana.

Ralph foi a opção do treinador porque Yago vai cumprir suspensão, por ter levado o terceiro cartão amarelo na rodada passada, e porque Adilson ainda se recupera de problema físico. Desta forma, Ralph treinou entre os titulares no trabalho tático de bola parada comandado por Roger Machado. Também liderou treino de dois toques recreativo e uma atividade de finalizações.

Enquanto os titulares realizaram estes trabalhos, Adilson apenas correu ao redor do gramado. Ele será desfalque novamente porque ainda faz a transição entre o departamento médico e a preparação física. O mesmo acontece com o zagueiro Jesiel, ainda se reabilitando de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Já o zagueiro Erazo fez somente trabalho físico na academia. Ele deve fazer exames clínicos e avaliações físicos, sob a orientação do departamento médico. O equatoriano ainda não tem prazo certo para voltar ao time.

A maior novidade na lista de relacionados de Roger Machado foi o volante Roger Bernardo, apresentado oficialmente na segunda. Ele havia acertado com o time em janeiro, mas só se apresentou nesta semana, ao fim da temporada europeia. Ele defendia o alemão Ingolstadt. O volante já treinou na segunda e, nesta terça, foi regularizado junto à CBF. Assim, já pode estrear pelo Atlético.

Para o duelo desta quarta, contra um rival que está na zona do rebaixamento, o treinador atleticano deve escalar Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Felipe Santana e Fábio Santos; Ralph, Rafael Carioca, Elias e Cazares; Robinho e Fred.