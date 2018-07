Roger mantém mistério e esconde escalação do Grêmio para domingo

O técnico Roger Machado voltou a adotar o mistério e despistou sobre a escalação do Grêmio que entrará em campo diante do Atlético-PR neste domingo, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. No treino desta sexta-feira, ele permitiu que a imprensa acompanhasse somente os primeiros minutos, quando os jogadores ainda se aqueciam.

Quando o treino começou de fato, o treinador pediu que os jornalistas deixassem o CT Presidente Luiz Carvalho. A principal dúvida é em relação a Douglas. O meia se recuperou de lesão e está à disposição. Resta saber se será titular ou começará novamente no banco.

Ele, Pedro Rocha e Yuri Mamute devem brigar por duas vagas. Isso porque o meia Luan está recuperado dos sintomas de gastrite apresentados no início da semana e vai para o jogo. Na lateral direita, Rafael Galhardo também está confirmado, após se recuperar de problema muscular.

O Grêmio ainda realiza uma última atividade, neste sábado pela manhã, antes de enfrentar o Atlético-PR, mas Roger deve manter os portões fechados. Uma provável escalação para domingo é: Tiago; Galhardo, Pedro Geromel, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Yuri Mamute (Pedro Rocha).