Roger mantém mistério sobre substituto de Bolaños no Grêmio

O técnico Roger Machado comandou mais um treino do Grêmio nesta terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. Sem a participação dos titulares que enfrentaram o Flamengo no domingo, a atividade não solucionou o mistério do substituto do atacante Miller Bolaños, que se apresentou à seleção equatoriana para a Copa América Centenário e é desfalque certo.

Roger preferiu esconder quem ocupará a vaga do jogador no confronto diante do Atlético-MG nesta quinta-feira, fora de casa. O meia Douglas é o favorito para a posição, mas Everton e Pedro Rocha correm por fora. A tendência é que o time seja confirmado na atividade desta quarta.

Apesar do mistério, Roger confirmou que vai manter Bobô entre os titulares. O jogador vem sendo criticado pela torcida pela falta de gols, e o retorno de Luan à posição de "falso 9" chegou a ser cogitado, mas ao menos neste momento, o treinador preferiu manter o centroavante no time.

Bobô, aliás, foi o único titular de linha que participou da atividade técnica e tática comandada por Roger nesta terça-feira, ao lado do goleiro Marcelo Grohe. Os outros jogadores que iniciaram o triunfo diante do Flamengo, por 1 a 0, apenas correram em volta do gramado.