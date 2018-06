Roger marca, mas reservas do Corinthians perdem para seleção brasileira sub-20

O time reserva do Corinthians perdeu para a seleção brasileira sub-20 por 2 a 1, nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A partida serve como preparação do time nacional comandado pelo técnico Carlos Amadeu, como parte do planejamento para a disputa do Sul-Americano Sub-20, que será disputado ano que vem. O gol da equipe corintiana foi marcado pelo atacante Roger.

O Corinthians iniciou o jogo-treino com Walter; Léo Príncipe, Marllon, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Paulo Roberto, Thiaguinho, Marquinhos Gabriel, Mateus Vital e Júnior Dutra; Matheus Matias. No segundo tempo, entraram Bruno Xavier, Rodrigo Figueiredo, Kazim e Roger.

A seleção comandada por Carlos Amadeu abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, quando contou com seus principais jogadores. No segundo tempo, o treinador fez diversas mudanças e a partida ficou mais equilibrada.

Com mais espaço, o Corinthians passou a criar mais oportunidades, descontou com Roger e quase empatou com Kazim, que acertou um cabeceio na trave. Enquanto a atividade era realizada, os titulares do clássico contra o Palmeiras estavam na academia, fazendo trabalho regenerativo.

O elenco do Corinthians volta aos treinos nesta terça-feira, pela manhã, quando o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, convocados para a seleção brasileira pelo técnico Tite, darão entrevista coletiva.