Roger minimiza desgaste e nega atuação ruim do Grêmio O técnico Roger Machado defendeu a atuação do Grêmio no empate por 1 a 1 com o San Lorenzo, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, e avaliou que o time poderia ter sorte melhor se acertasse as finalizações, tanto que parou na trave duas vezes. Ele também destacou as dificuldades impostas pelo time argentino, reconhecendo que o adversário conseguiu impor a sua proposta de jogo.