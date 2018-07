Roger nega assédio do São Paulo e garante desejo de seguir no comando do Grêmio O técnico Roger garantiu nesta sexta-feira, em Porto Alegre, que tem o desejo de permanecer no comando do Grêmio na temporada de 2016. Ao falar sobre o assunto, o treinador negou que tenha sido procurado pelo São Paulo, hoje dirigido pelo interino Milton Cruz após a demissão de Doriva, e deu indícios de que deverá renovar o seu contrato, previsto para acabar no final deste ano.