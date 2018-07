Roger pede que Atlético-MG exerça fator casa para vencer o Fluminense

O Atlético-MG tem sido imbatível em sua casa neste ano. Foram 11 vitórias em 11 partidas disputadas no Independência em 2017, retrospecto que o técnico Roger Machado espera fazer valer neste domingo. A equipe mineira vai receber o Fluminense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da primeira vitória na competição.

"Quando eu vinha jogar aqui, a gente sabia que tinha um elemento a mais, que era a questão do estádio e da força do Atlético-MG jogando em casa. Esse ano, a gente vem tendo bastante sucesso e os adversários têm sofrido quando enfrentam nosso time no Independência, muito em função da nossa torcida, que vai sempre e nos incentiva muito, e do comportamento que a gente tem dentro de campo. Se a gente almeja coisas grandes, o fator local tem que fazer diferença a nosso favor", declarou nesta sexta-feira.

Não bastasse a superioridade em casa, o Atlético-MG vive grande momento na temporada e vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o Godoy Cruz na Libertadores, justamente no Independência. Por isso, a ordem no clube é buscar a vitória a todo custo neste domingo.

"É importante fazer um grande jogo, buscar essa primeira vitória dentro de casa. Esse ano, estamos fazendo do Independência a nossa casa novamente, nossa fortaleza, então, é mais um motivo para entrar bastante focado e com o apoio da nossa torcida, para fazer um grande jogo. Respeitamos o Fluminense, mas , dentro da nossa casa, a gente tem que fazer nosso papel e conseguir os três pontos", disse o lateral Marcos Rocha.

Na estreia do Brasileirão, o time mineiro empatou com o Flamengo no Maracanã, resultado considerado bom por Roger neste início de caminhada. "A equipe está atingindo um nível importante de maturidade e, agora, temos mais um clássico do futebol brasileiro, contra um grande time, que fez um primeiro trimestre muito bem organizado e com uma força ofensiva muito grande. Mas, dentro das nossas aspirações, precisamos desses três pontos para nos mantermos na frente."