Roger pode deixar a Ponte Preta ao término da temporada

CAMPINAS - Um clima de adeus envolve o atacante Roger na Ponte Preta a apenas uma rodada para o término do Campeonato Brasileiro. O jogador se antecipou e disse que a diretoria não o quer no clube em 2013. Por isso, promete aguardar novas propostas. Dois clubes já estariam negociando com os procuradores do artilheiro: Vasco e Santos, que também têm interesse no volante Renê Júnior.

"Como a direção disse que minhas bases são altas para o clube, então estou me despedindo", afirmou Roger, após o empate sem gols com o São Paulo, domingo à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli. Um capítulo a mais para o relacionamento dele com a torcida de amor e ódio.

Mas o presidente Márcio Della Volpe, que está no Rio de Janeiro participando da Soccerex, contrariou o atacante. "Não respondemos à proposta encaminhada ao clube, bem como há muito tempo já tínhamos feito uma proposta para ele continuar." Roger marcou 15 gols na temporada, nove deles no Brasileirão.

Com relação ao volante Renê Júnior, o presidente reconheceu as dificuldades de acerto. O clube poderia até comprar 30% dos direitos econômicos, mas sem controle dos direitos federativos, em poder do empresário Eduardo Uram. "Dessa forma, o negócio fica inviável", reconheceu Della Volpe.

O atacante Luan, por outro lado, deve fechar a sua permanência, o que já aconteceu com o lateral Cicinho. Outros jogadores devem sentar com a direção para acertar as renovações. O técnico Guto Ferreira volta a comandar os treinos, nesta terça-feira, visando a despedida do time no Brasileirão contra a Portuguesa, no Canindé.