Roger pode seguir entre os titulares do Cruzeiro O meia Roger pode seguir entre os titulares do Cruzeiro na partida contra o Flamengo, domingo, em Volta Redonda, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque da vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, em Sete Lagoas, ele é uma das opções de Cuca para a vaga do volante Fabrício, que está contundido e não tem presença garantida no próximo jogo.