Roger poupa titulares e relaciona 5 campeões da Copa do Brasil Sub-20 no Atlético

Mesmo pressionado pela proximidade da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro vai deixar a competição em segundo plano neste fim de semana. Afinal, o técnico Roger Machado decidiu poupar quase todos os principais jogadores do elenco no duelo com a Chapecoense, domingo, na Arena Condá, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão tem relação com a sequência de jogos que o Atlético-MG terá pela frente nos próximos dias. Depois de encarar a Chapecoense, o time vai receber o Botafogo em 29 de junho pelas quartas de final da Copa do Brasil, será mandante em clássico com o Cruzeiro pelo Brasileirão em 2 de julho e visitará o Jorge Wilstermann no dia 5 pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

"São alguns jogos decisivos, nesses próximos dez dias, que dirão muito do nosso futuro e do nosso calendário no ano inteiro. Então, em alguns momentos, a gente tem que fazer algumas escolhas. Talvez, em função do momento que a gente vive no Campeonato Brasileiro, muitos digam que não seria o adequado. Mas não dá para ter as fichas em uma mão só. Mesmo sabendo do momento que a gente vive no Brasileiro, temos que fazer um planejamento adequado para que a gente consiga chegar bem, com a confiança alta, para disputar esses jogos de mata-mata, que não terão outra oportunidade", comentou o treinador atleticano.

Assim, Roger dará um descanso a quase todos os titulares, com exceção de Rafael Carioca, apesar de o time só ter empatado com o Sport, em casa, na última quarta-feira, e ocupar o 16º lugar no Brasileirão, com dez pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.

Com isso, Roger deve estar o Atlético-MG com a seguinte formação: Giovanni; Yago, Matheus Mancini, Rodrigão e Leonan; Roger Bernardo, Rafael Carioca, Marlone, Otero e Valdívia; Rafael Moura.

Além disso, o treinador relacionou cinco jogadores que recentemente foram campeões da Copa do Brasil Sub-20, casos do goleiro Cleiton, do lateral Emanuel, do zagueiro Bremer, do volante Cícero e do meia Marquinhos.

Ainda assim, ele espera que o time seja competitivo em Chapecó e conquiste um bom resultado. E o treinador destacou que os reservas podem aproveitar a oportunidade para conquistarem uma vaga na equipe titular em um momento de fase ruim de alguns dos principais jogadores do elenco.

"Estou procurando alternativas para um momento de instabilidade, para algumas peças que, em alguns momentos, rendem menos do que a gente sabe que podem render, procuro e tenho o dever de encontrar soluções. Além de um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, é a oportunidade daqueles que jogam menos de se colocar à disposição para ser a solução imediata dos problemas que tivemos nos últimos jogos", destacou.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o duelo com a Chapecoense:

Goleiros: Giovanni e Cleiton.

Laterais: Emanuel, Danilo e Leonan.

Zagueiros: Rodrigão, Matheus Mancini e Bremer.

Volantes: Rafael Carioca, Yago, Roger Bernardo e Cícero.

Meias: Otero, Marlone, Valdívia, Thalis e Marquinhos.

Atacantes: Luan, Rafael Moura e Elder.