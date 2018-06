Roger pretende promover estreia de Scarpa pelo Palmeiras no domingo

O clássico de domingo, entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, deve ter mais uma estreia além do atacante alvinegro Gabriel. O técnico da equipe alviverde, Roger Machado, disse nesta quarta-feira que deve colocar o meia Gustavo Scarpa ao menos entre os relacionados para o jogo, válido pelo Campeonato Paulista, e com chance de entrar no segundo tempo.

"Ele vai estar à disposição. Está entrando na terceira semana de trabalhos com bola. Se possível for, deverá estar dentro da lista de relacionados", disse o treinador em entrevista à TV Bandeirantes. Scarpa, ex-Fluminense, assinou contrato com o Palmeiras por cinco temporadas e foi a última contratação trazida pela diretoria para o início da temporada.

O jogador tem cumprido cronograma especial de pré-temporada, assim como feito por Moisés e Edu Dracena. Scarpa tem trabalhado com bola junto com os demais colegas. A presença dele representa um desafio para o técnico montar o time, pois outros jogadores do setor ofensivo, como Lucas Lima, Willian e Dudu, foram titulares nas primeiras partidas do ano.