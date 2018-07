Roger prevê pressão da torcida do Fla em Volta Redonda Com a experiência de já ter defendido as cores do Flamengo, o meia Roger acredita que o Cruzeiro terá dificuldade para administrar a pressão da torcida rubro-negra, neste domingo, em Volta Redonda. O time carioca busca a vitória para acabar com as chances de ser rebaixado para a Série B.