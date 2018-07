Roger promete força máxima, mas pode ter até quatro desfalques para o Gre-Nal

No treino desta sexta-feira, o lateral Wallace Oliveira, o zagueiro Fred, o volante e o meia Giuliano ficaram no vestiário e sequer foram ao gramado. Os quatro deixaram a goleada de quarta-feira, diante da LDU, sentindo problemas físicos, serão reavaliados nos próximos dias e podem ficar de fora do clássico.

Apesar dos problemas, Roger Machado garantiu que pretende levar o que tem de melhor para a partida. "Em relação aos atletas que tiveram algum problema, desejo contar com todos. Não tenho certeza ainda se posso contar com Giuliano, Fred e Wallace Oliveira. Mas tenho certeza que pelo menos dois deles terão condições de estar em campo", disse nesta sexta.

Somente no treino deste sábado, o Grêmio deverá indicar qual será a equipe para enfrentar o Internacional. O clássico será válido pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, mas também pela terceira rodada da Copa-Sul-Minas-Rio, uma vez que os rivais estão no Grupo B da competição e decidiram unificar a partida para evitar o maior desgaste físico de seus jogadores.