Roger reconhece domínio do Cruzeiro e diz que Atlético-MG finalizou pouco

O técnico Roger Machado reconheceu a superioridade do Cruzeiro no seu primeiro clássico à frente do Atlético Mineiro, a derrota por 1 a 0 na noite de quarta-feira, no Mineirão. Após o revés da equipe na sua estreia na Primeira Liga, o treinador avaliou que o time foi completamente dominado no primeiro tempo, quando cometeu muitos erros.

"Eu vi um clássico distinto nos dois tempos. No primeiro houve superioridade do Cruzeiro, que criou muitas dificuldades defensivas para a gente, abriu o placar e poderia até ter marcado o segundo gol. Muito em função de não ter a posse de bola, de ter pouca gente à frente, a gente fez muito a ligação direta, o que não é ideal. E também erramos muitos passes", disse.

Para Roger, o Atlético-MG conseguiu melhorar o desempenho no segundo tempo e equilibrou o clássico. Mas aí pecou por apresentar pouca profundidade no setor ofensivo, praticamente não ameaçando o Cruzeiro. "No segundo tempo, a gente entrou na partida, entramos no campo do Cruzeiro, mas rondamos pouco a sua linha defensiva. Finalizamos pouco na partida inteira", disse.

O Atlético-MG buscará a a reabilitação na Primeira Liga na próxima quinta-feira, quando vai receber o Joinville, no Independência. Agora, porém, o time volta suas atenções para o Campeonato Mineiro, pois no sábado vai encarar o Tombense, em Muriaé, pela segunda rodada.