Roger relaciona 23 no Atlético-MG para 1º jogo após a saída de Pratto

O técnico Roger Machado confirmou neste sábado uma lista de 23 jogadores relacionados no Atlético-MG para a partida deste domingo, contra o Uberlândia, às 17 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Este será o primeiro jogo da equipe alvinegra desde a oficialização de Lucas Pratto, na última sexta-feira, como novo reforço do São Paulo. Agora sem poder contar com o atacante argentino, Roger relacionou Fred, Clayton e Rafael Moura como jogadores de frente para o duelo diante do Uberlândia.

O elenco atleticano realizou na tarde deste sábado o último treino para este confronto da competição estadual. Pratto, por estar então em fase final de negociação com o São Paulo, já havia sido descartado da partida contra o Joinville, na última quinta-feira, também no Independência, pela Copa da Primeira Liga.

A tendência, por sinal, é a de que Roger repita a mesma formação que entrou jogando na partida na qual os atleticanos derrotaram o time catarinense por 2 a 0. Lesionados, Victor, Robinho, Luan, Erazo e Lucas Cândido seguem fora da equipe.

Confira os relacionados do Atlético-MG para o jogo deste domingo:

Goleiros - Giovanni e Uilson.

Laterais - Marcos Rocha, Fábio Santos, Danilo, Carlos César e Leonan.

Zagueiros - Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Jesiel.

Meio-campistas - Rafael Carioca, Yago, Ralph, Elias, Cazares, Otero, Maicosuel, Thalis e Carlos Eduardo.

Atacantes - Fred, Clayton e Rafael Moura.