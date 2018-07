Roger repete formação em treino e esboça Palmeiras para clássico contra o Santos

Nos últimos dias de preparação para a volta das competições após a disputa da Copa do Mundo da Rússia, o Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, com a mesma formação de terça. O técnico Roger Machado começa a esboçar a equipe que enfrenta o Santos no dia 19, às 20 horas, no Pacaembu, em confronto da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com vários desfalques para a partida, especialmente no setor ofensivo, o treinador orientou a atividade desta quarta com o trio de meias formado por Gustavo Scarpa, Hyoran e Lucas Lima, além de Willian no comando de ataque. O técnico realizou um trabalho técnico, de ataque contra defesa, em metade do campo. No final, houve uma movimentação sem limite de espaço.

Os jogadores de linha titulares na atividade foram: Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Hyoran; Willian.

O treinador terá quatro desfalques para o clássico paulista. O goleiro Jailson, o zagueiro Luan, o meia Moisés e o atacante Dudu estão suspensos e não poderão jogar. Weverton, que jogou os três amistosos na excursão pela América Central, deve ser o goleiro escolhido para iniciar a partida, já que Fernando Prass ainda não está na forma física ideal.

O veterano, aliás, trabalhou em campo nesta quarta com os demais goleiros, sob orientação do preparador físico Oscar Rodriguez, assim como já havia feito na terça-feira. Ele está recuperado de uma inflamação no joelho, mas ainda precisa readquirir ritmo de jogo.

DE SAÍDA

Com proposta do América-MG, o zagueiro Emerson Santos esteve na Academia de Futebol nesta manhã mas não participou do treinamento. O jogador, que tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2022, deve ser emprestado para o time mineiro até dezembro deste ano. Ele chegou nesta temporada à equipe alviverde e atuou em apenas duas partidas. Com a contratação de Nicolás Freire, o defensor ficou com menos espaço ainda no elenco.