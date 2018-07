Roger repete mudanças na defesa e confirma escalação do Grêmio

As novidades na formação se dão na defesa. O goleiro Tiago será titular, pois Marcelo Grohe, está suspenso, assim como Rafael Thyere, que formará a dupla de zaga com o equatoriano Erazo, pois Pedro Geromel também cumprirá gancho, enquanto Rhodolfo deixou o clube, negociado com o futebol turco.

Além disso, o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, ainda se recuperando de lesão, só correu em volta do gramado da Arena nesta manhã e voltará a ter a sua vaga ocupada por Marcelo Hermes.

Assim, o Grêmio entrará em campo para enfrentar o Sport com a seguinte formação: Tiago; Galhardo, Rafael Thyere, Erazo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Pedro Rocha.

Na Arena Grêmio, Roger comandou um trabalho técnico-tático de movimentação no setor ofensivo e de conclusões ao gol. Depois, os atletas treinaram jogadas de bola aérea na área do adversário com cobranças de falta laterais.

O duelo entre Sport e Grêmio é um confronto direto por uma vaga no G4 do Brasileirão. Afinal, o time pernambucano está em quarto lugar com 27 pontos, um a mais do que o Grêmio, o quinto colocado.