Roger revela dificuldade em isolar Palmeiras de pressão externa

Treinar o time, definir a escalação do próximo jogo, cuidar do ambiente do elenco e até barrar a influência externa. O técnico do Palmeiras, Roger Machado, revelou neste domingo que o trabalho de blindar o time da pressão de fora tem sido uma das atribuições mais difíceis nos últimos dias, quando os maus resultados atrapalharam bastante a convivência.

+ Técnico elogia atuação de Lucas Lima em vitória

+ Lateral diz que time ainda está abalado por vice no Estadual

"Mesmo blindando o vestiário, essas coisas externas acabam entrando", disse Roger após a vitória por 1 a 0 sobre o Inter, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Pacaembu. "O momento externo coloca pressão no time. A gente pode apontar isso para os dez primeiros minutos nossos no jogo com ansiedade e pelo final também", explicou o treinador.

Até bater o Inter por 1 a 0, o Palmeiras vivia a pressão dos tropeços recentes em sequência. O time perdeu para o Corinthians por 1 a 0 na final do Campeonato Paulista e empatou duas vezes seguidas. Na primeira, em casa, ficou no 1 a 1 com o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, e depois, repetiu o placar diante do Botafogo, na estreia pelo Campeonato Brasileiro.

O momento de pressão do Palmeiras teve cobranças fortes de alguns torcedores sobre o atacante Dudu. O autor do gol da vitória sobre o Inter desabafou depois da partida, ao dizer que não comemorou gol em protesto. "Eu sou um cara muito emotivo, sempre procuro dar o meu melhor e às vezes as pessoas não reconhecem. Às vezes, quando você empata dois jogos, você não presta, não vale nada", disse em entrevista ao SporTV.

No trabalho de evitar o ambiente externo, uma postura utilizada pelo Palmeiras tem sido não falar na polêmica da arbitragem do clássico. Roger novamente se esquivou do tema neste domingo e os jogadores também não tocam no assunto. Nesta segunda-feira o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) vai apresentar o relatório final sobre a reclamação do clube de interferência externa na arbitragem.

O atacante Keno comentou neste domingo que a vitória sobre o Inter era fundamental para acalmar a pressão externa. "Era importante retomar o caminho das vitórias, voltar a ter confiança e não tomar gol novamente. Tudo isso foi importante. Sabemos que não foi nosso melhor jogo, mas já melhoramos em relação ao jogo passado", afirmou.