Roger se apresenta ao Palmeiras e já começa a discutir reforços

Roger Machado já começou o trabalho no Palmeiras. O novo técnico veio para São Paulo junto com o auxiliar Roberto Ribas, nesta segunda-feira acompanhou no Allianz Parque a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e já iniciou as primeiras conversas com a diretoria para tratar sobre negociações de jogadores para os próxima temporada.

O treinador, anunciado na última semana, chega com contratações encaminhadas para 2018. O zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, e o lateral Diogo Barbosa, do Cruzeiro, estão confirmados. O meia Lucas Lima, do Santos, e o goleiro Weverton, do Atlético-PR, devem ser os próximos. Depois desse pacote, os nomes nomes procurados devem ser fruto de indicações de Roger Machado.

Na segunda-feira, horas antes da partida com o Botafogo, o treinador se reuniu com o atual comandante, Alberto Valentim. "Tivemos uma rápida conversa na sala de análise de desempenho. Conheço o Roger há anos, já trocamos livros e em uma outra viagem que fiz até Porto Alegre, tomamos café juntos. Vamos cuidar do planejamento", comentou Valentim, que até o fim do ano vai decidir se aceita a proposta de voltar a ser auxiliar ou se deixa o clube.

O atual técnico disse ter como preocupação ajudar o novato a se ambientar. "Vamos definir as datas das conversas para acelerar o processo de conhecimento dos jogadores e do clube. Quero ajudar da melhor forma possível", afirmou. Roger viu a partida no camarote junto com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e pouco antes do início, visitou a patrocinadora e empresária Leila Pereira, dona da Crefisa.

O Palmeiras também realizou outras movimentações antes da chegada de Roger. Na Europa o diretor de futebol sondou a possível contratação do atacante Bernard, do Shakhtar Donetsk. O clube também tem interesse no lateral Rafinha, do Bayern de Munique, e no atacante David, do Vitória.