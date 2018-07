Roger se recupera e pode reforçar o Corinthians contra a Chapecoense

O atacante Roger se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo, já treina com bola e deve estar à disposição do técnica Osmar Loss para o duelo desta quarta-feira do Corinthians contra a Chapecoense, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Também em fase final de tratamento de dores na panturrilha esquerda, o volante Ralf tem chances de ser relacionado. As equipes duelam às 21h45, na arena em Itaquera.

A volta dos jogadores representa alívio para o treinador corintiano, que já tem desfalques garantidos de Jonathas, que trata uma lesão na coxa direita; Renê Junior, com cirurgia marcada para esta quarta; e Mantuan, que trabalha o condicionamento físico após machucar a coxa direita.