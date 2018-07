Roger sofre contusão e desfalca Ponte contra a Lusa

Sem poder contar o artilheiro do time, com nove gols, o técnico Guto Ferreira deve promover a entrada de Giancarlo no setor. Apesar de ser reserva, o jogador é o segundo goleador do time na competição, com cinco gols.

Com a lesão, Roger também dá adeus à Ponte, já que não deve renovar seu contrato para 2013. O alto salário pedido pelo jogador afastou o acerto entre as duas partes. Times como Santos e Vasco já demonstraram interesse no atacante.

Além de Roger, Guto Ferreira ainda terá outros dois desfalques. O zagueiro Ferron teve seu contrato encerrado, nesta sexta-feira, e não poderá entrar em campo. Tiago Alves será o titular ao lado de Cléber. No ataque, Luan sofreu uma lesão no púbis e será substituído por Rildo.

Também de despedida, já que deve voltar ao Palmeiras, o volante Wendel Santos espera um jogo bem disputado contra a Lusa. "Eles estão jogando em casa, buscando o resultado e vão dar espaços. Eles não marcam somente, jogam também e isso é bom", analisou.

Livre do rebaixamento, a Ponte Preta ocupa a 12.ª colocação, com 47 pontos, e espera fechar a boa campanha com uma vitória. Os jogadores evitaram comentar os boatos de que o Sport, interessado na derrota da Portuguesa, tenha enviado uma "mala branca" com R$ 500 mil.