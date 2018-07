Roger sofre lesão e desfalca o Corinthians em clássico com o São Paulo

O Corinthians sofreu um desfalque inesperado para enfrentar o São Paulo, neste sábado, às 21h, no Morumbi. O atacante Roger foi cortado da partida por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e com isso, não foi sequer relacionado para a partida. Em seu lugar, o técnico Osmar Loss pode voltar ao esquema sem centroavante ou colocar o recém-chegado Jonathas.

Caso decida voltar ao antigo 4-2-4, Jadson deve retornar ao time e com isso, a formação ficaria com Cássio; Fegner, Henrique, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Renê Júnior; Jadson, Rodriguinho, Mateus Vital e Romero.

Se preferir manter o esquema tático com centroavante, a principal opção para o setor é Jonathas, que faria sua estreia como titular neste sábado. Outro nome que poderia aparecer, mas corre por fora, é o jovem Matheus Matias.

As novidades na lista dos relacionados são o volante Douglas, apresentado nesta sexta-feira e já regularizado no BID, e o atacante Clayson, desfalque contra o Botafogo, mas que foi liberado pelo departamento médico.

Veja a lista dos relacionados:

Goleiros: Cássio e Caíque França

Laterais: Fagner, Danilo Avelar e Carlos Augusto

Zagueiros: Pedro Henrique, Henrique e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Renê Júnior, Paulo Roberto e Douglas

Meias: Rodriguinho, Mateus Vital, Pedrinho, Marquinhos Gabriel e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Romero, Clayson, Jonathas e Emerson Sheik

Próximos jogos do Corinthians:

21/07, às 21h: São Paulo - Morumbi (Brasileiro)

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)