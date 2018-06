Roger tem melhor início de um técnico no Palmeiras nos últimos 40 anos

O técnico Roger Machado, do Palmeiras, alcançou no último domingo uma sequência que o coloca na lista de recordes do clube. Ao bater o Santos por 2 a 1, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, o treinador gaúcho se tornou o primeiro comandante do clube nos últimos 40 anos a ter conseguido cinco vitórias seguidas desde a partida de estreia pela equipe.

Roger chegou à marca após bater Santo André, Botafogo, Red Bull, Bragantino e, por fim, o Santos. Essa largada positiva não ocorria desde 1978, ano em que o argentino Filpo Núnez construiu uma série de sete vitórias logo no começo do trabalho. Pelo Estadual, o ex-técnico emendou resultados contra Portuguesa Santista, Corinthians, Juventus, Noroeste, Ponte Preta, Botafogo e Santos.

Naquele ano a sequência acabou na derrota por 3 a 1 diante do América, em São José do Rio Preto. O atual time poderá quebrar a marca do argentino nas próximas rodadas. No sábado o jogo será contra o Mirassol, fora de casa, e depois, na quinta-feira seguinte, o Palmeiras recebe o Linense, no Allianz Parque.

O bom começo de trabalho leva o treinador a segurar a euforia no clube. "Quero trabalhar jogo a jogo. Nesse momento, os jogadores que estão entrando em campo são os que começaram hoje. Se no ano passado não se conseguia identificar um time titular, agora é importante ter uma base para trabalhar", comentou.