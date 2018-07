Roger tem volta de Luan no Grêmio e escala Marcelo Oliveira como volante

Em entrevista coletiva concedida após o treino desta manhã, Roger preferiu não confirmar a equipe titular, mas deu também indicativos de que deverá escalar Marcelo Oliveira como volante, enquanto Marcelo Hermes poderá ser utilizado na lateral esquerda.

Roger tem várias baixas no meio-campo. Maicon está com o tornozelo esquerdo lesionado, Walace terá de cumprir suspensão e o volante Edinho, que seria a primeira opção para substituir um destes dois titulares, é outro desfalque por causa de uma cirurgia na face.

Já no ataque, Bobô é o favorito para fazer dupla com Luan, mas Pedro Rocha também está na briga por um lugar no time titular. Caso repita a formação treinada no último coletivo, Roger deve escalar o Grêmio com Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Hermes; Moisés, Marcelo Oliveira, Giuliano e Douglas; Luan e Bobô.

Com 56 pontos ganhos, o Grêmio tem situação cômoda na terceira posição do Brasileirão, pois está seis atrás do vice-líder Atlético-MG e seis à frente do Santos, quarto colocado. Porém, o time ainda sonha com a chance de alcançar os atleticanos, que neste domingo enfrentarão o líder Corinthians, em Belo Horizonte, também às 17 horas, no duelo mais esperado da 33ª rodada da competição.