Roger treina e deve jogar pelo Cruzeiro no sábado O meia Roger participou normalmente do treino coletivo desta quinta-feira na Toca da Raposa e viu aumentarem as chances de ser escalado como titular do Cruzeiro no jogo de sábado, contra o Democrata, em Governador Valadares. O jogador havia sido poupado da atividade de quarta por causa de dores na panturrilha direita.