Roger valoriza empate e culpa tropeços em casa por campanha ruim do Atlético-MG

O empate por 0 a 0 com o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, deixou o Atlético Mineiro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e ainda sem vitórias após quatro jogos disputados, mas foi valorizado pelo técnico Roger Machado. Para ele, o resultado foi bom para o time visando a sequência do torneio, sendo que a posição ruim na classificação reflete os resultados ruins como mandante - perdeu para o Fluminense e empatou com a Ponte Preta.

"Empatar fora com o Palmeiras é sempre bom resultado. Torna-se um mal resultado pelos pontos que deixamos em casa, mas fiquei satisfeito com o nível que a gente apresentou, competindo o jogo todo e jogando. Vi um grande jogo, bem jogado, bem disputado e fiquei satisfeito com o que vi da minha equipe dentro de campo", afirmou.

Em sua avaliação do confronto em São Paulo, Roger indicou maior aprovação do desempenho do Atlético-MG no segundo tempo, quando o time poderia até ter conseguido a vitória, após ser pressionado pelo Palmeiras na etapa inicial, quando, inclusive, Victor defendeu um pênalti cobrado por Willian.

"Foi uma partida muito bem disputada, com domínio alternado. O primeiro tempo de domínio maior do Palmeiras, algumas oportunidades criadas e, no segundo tempo encontramos nosso jogo, acabamos o jogo com a proposta de seguir buscando a vitória até o final. Talvez, tenhamos tido no segundo tempo as oportunidades necessárias para vencer", avaliou o treinador.

O empate com o Palmeiras levou o Atlético-MG aos três pontos, em 17º lugar no Brasileirão. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, quando vai receber o Avaí, no Independência, pela quinta rodada.