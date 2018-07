Roger vê 'empate excelente' no Grêmio e diretor decreta: 'Volta da imortalidade' O Grêmio foi à Argentina para enfrentar o San Lorenzo na última terça-feira sonhando com uma vitória, saiu de campo apenas com um empate, mas as condições da partida fizeram com que jogadores, comissão técnica e diretoria considerassem o resultado heroico. Depois de sofrer o primeiro gol com apenas dois minutos e ver o adversário pressionar e perder chances incríveis, muito em função da grande atuação de Marcelo Grohe, o time brasileiro arrancou o 1 a 1 aos 44 minutos do segundo tempo.