Roger vê Gre-Nal decisivo para o Grêmio nesta reta final do Brasileirão

"Vamos entrar mais motivados porque é clássico. O resultado do clássico, sim, pode nos dar condições de confirmar a Libertadores e, dependendo do que ocorra, até de chegar ao jogo com o Atlético na briga pela segunda posição", afirmou o treinador, após a vitória sobre o Fluminense por 1 a 0, em Porto Alegre. "Hoje demos um passo importante. A vitória desta quinta nos leva para o clássico mais tranquilos."

Em terceiro lugar, o Grêmio soma 62 pontos, contra 65 do vice-líder Atlético-MG. Portanto, o time gaúcho precisa torcer por tropeços do rival para buscar o segundo lugar, além, é claro, de fazer a sua parte. E, nestes últimos três jogos do Brasileirão, o primeiro adversário é o arquirrival Inter.

"No primeiro turno nós sabemos como foi [o clássico. Eu tenho certeza que o Inter vai dar atenção especial, assim como a gente dará", projeta Roger Machado, esperando bom confronto no domingo. Ainda sonhando com o G4, o Inter ocupa o sexto lugar, com 53 pontos, três abaixo do São Paulo, o quarto colocado.