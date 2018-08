Roger volta, mas Corinthians não deve ter centroavante contra o Colo-Colo

O atacante Roger está recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, mas mesmo tendo um centroavante à disposição, o técnico Osmar Loss deve manter a formação sem uma referência na área, com Romero jogando um pouco mais à frente, para encarar o Colo-Colo, quarta-feira, no Chile, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. O treinador ensaiou uma formação durante o treinamento desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.

O treino não contou com o goleiro Cássio e os zagueiros Henrique e Pedro Henrique, que ficaram fazendo trabalho físico. A formação ensaiada tinha Fagner e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Romero, Jadson e Clayson.

Roger treinou normalmente e foi relacionado para a partida, mas deverá ficar no banco de reservas. Outra novidade no banco é o lateral-direito Mantuan, recuperado de dores na coxa esquerda.

Já o volante Ralf treinou normalmente com bola, mas a comissão técnica decidiu poupá-lo e ele não viaja para o Chile. Assim como Angelo Araos e Sergio Diaz. O chileno não pode jogar a Libertadores por ter atuado com a camisa do Universidad de Chile e o atacante paraguaio faz recondicionamento físico e não foi inscrito no torneio.

Veja a lista dos relacionados para encarar o Colo-Colo:

Goleiros: Cássio; Walter e Caíque

Laterais: Fagner, Danilo Avelar, Carlos e Mantuan

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique, Léo Santos e Marllon

Volantes: Gabriel, Douglas

Meias: Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Jadson, Mateus Vital

Atacantes: Clayson, Emerson, Romero e Roger