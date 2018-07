Rogério Ceni acha que Rodrigo Caio pode fazer função de Casemiro no time

O técnico Rogério Ceni vem colocando o zagueiro Rodrigo Caio um pouco fora de sua posição normal. Para o treinador do São Paulo, o jovem atleta tem tudo para desempenhar funções diferentes na equipe e pode render bastante taticamente para a equipe. Ajudando na saída de bola, ele poderá, inclusive, a fazer uma função igual a de Casemiro, no Real Madrid.

"O Rodrigo é um menino muito inteligente. Tudo que possa fazer para agregar conhecimento ao seu futebol é uma possibilidade interessante. Por que não pode fazer uma função parecida com a do Casemiro? Pode ser bom até em uma eventual saída futura, pois ele está adquirindo conhecimento", diz o comandante.

Casemiro conseguiu se encaixar muito bem no Real Madrid após a chegada de Zidane e virou nome certo em todas as convocações da seleção brasileira. Para Ceni, Rodrigo Caio pode trilhar o mesmo caminho. "Eu tenho uma admiração muito grande pelo Rodrigo, pois trabalhei com ele quando jogava. Ele tem um entendimento de jogo muito grande e pode fazer também o terceiro zagueiro, entrando e saindo da zaga", afirma.

Ceni lembra que Tite conhece Rodrigo Caio como zagueiro na seleção, mas que o atleta tem desenvoltura para atuar em muitas funções. "Vejo isso como algo positivo. Mas não quer dizer que não possa jogar atrás em uma linha de quatro, ou com três zagueiros. Ele pode desenvolver seu futebol em diversas funções, pois é um jogador completo. Mesmo jovem, mostra muita experiência dentro do campo de jogo. É uma das principais figuras que tenho no meu time", conclui.