Rogério Ceni admite não estar pronto para se aposentar do futebol

A maçante rotina de treinos, concentrações e jogos, os cuidados com o corpo e a falta de tempo para se dedicar à família estão prestes a terminar para Rogério Ceni. Aos 41 anos, o goleiro do São Paulo encerra sua vitoriosa carreira no fim do ano, mas admite que não está totalmente preparado para deixar os gramados.

Já eram quase 23 horas quando o capitão deixou o estádio do Morumbi no último sábado e dezenas de são-paulinos ainda o esperavam para uma foto, autógrafos e palavras de agradecimento pelo gol de falta que ajudou o time a bater o Bahia por 2 a 1 e pelos 24 anos dedicados ao clube. Tudo isso faz o capitão admitir que o adeus ainda não é uma decisão que esteja plenamente "digerida".

"Nunca ninguém está preparado para parar. O dia chega e você precisa viver depois dele, mesmo porque é muito difícil viver o futuro, como também não dá para viver do passado. Você precisa viver o dia-a-dia, o presente. Ninguém se encontra preparado para encerrar suas atividades, mas o momento chega e a partir daí você tem que encarar e conviver com isso da melhor maneira possível", disse o goleiro na saída do estádio.

No sábado, assim que balançou as redes pela 123.ª vez na carreira, a torcida começou a entoar o cântico "não para, Rogério" e o capitão balançou. "Fico muito feliz, duro seria se a torcida pedisse para parar (risos)", divertiu-se, para falar novamente sobre o adeus. "Para tudo chega a hora, mas enquanto não chega, vamos tentar fazer o melhor dentro de campo e deixar o torcedor mais feliz."

Embora a tendência seja que os pedidos da torcida e dos próprios companheiros sejam cada vez maiores para que Rogério ao menos dispute a Libertadores no ano que vem, ao menos por ora ele parece decidido mesmo em encerrar sua carreira. "Nós não conversamos absolutamente nada sobre isso, mas o que tenho em mente e na minha cabeça é isso. Espero que dia 10 (final da Copa Sul-Americana), que não seja dia 7 (última rodada do Brasileiro, contra o Sport), eu possa dar sequência numa nova carreira."