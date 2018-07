Rogério Ceni admite que São Paulo perdeu parte da confiança

SÃO PAULO - A confortável vantagem de cinco pontos (55 a 50) sobre o Vasco, construída nas últimas rodadas, pode ser bastante encurtada na quarta-feira, quando os cariocas enfrentam o Internacional, que vive uma crise, em São Januário. Se baterem o Colorado, os vascaínos reduzirão a "gordura" para dois pontos e podem até retomar a quarta posição no domingo se derrotarem o Corinthians e o Tricolor perder para o Sport na Ilha do Retiro.

"A disputa já estava aberta antes desse jogo, mas ganhamos e vocês sempre olham para cima. Temos um jogo duro contra o Sport fora de casa e infelizmente essa é a realidade, vamos ter que brigar até o fim. Perdemos um pouquinho da confiança", analisou o goleiro Rogério Ceni.

Ney Franco não poderá contar com Jadson em Recife. O camisa 10 levou o terceiro cartão amarelo no Engenhão e desfalcará a equipe pela primeira vez no campeonato. Cícero e Douglas são os mais cotados para substituí-lo. Luis Fabiano, que saiu com dores musculares, será reavaliado hoje.