Rogério Ceni aguarda retorno de atletas para reforçar o São Paulo

O técnico Rogério Ceni conta com o retorno de alguns atletas para montar o São Paulo diante do Atlético-MG, no domingo. Os principais reforços são o meia Cueva, que estava com a seleção peruana, e o zagueiro Rodrigo Caio, que foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos na Austrália.

"Temos bons jogadores. Basta que tenhamos todos à disposição ou a maioria deles. Mas sou agradecido a todos pelo esforço mostrado em campo na partida contra o Sport. O Lucas Fernandes entrou bem, é mais um da base que ganha oportunidade. Vamos vendo as condições que o momento propiciam. Estou feliz como o São Paulo vem se esforçando", disse o treinador.

Ele citou alguns atletas que voltaram de contusão, como o atacante Wellington Nem, que começou como titular em Recife, mas ainda não está no auge da forma física, e o volante Wesley, que entrou no final da partida. "Eu sabia que ele não tinha condições de jogar mais do que isso. Foi o que programamos", afirmou Ceni.

"Tenho mais a expectativa de retorno dos atletas que estão no departamento médico. Temos que trabalhar com a realidade do clube. Valorizar um Junior Tavares, que passei duas semanas em Cotia e trouxe para o profissional. Sinto falta do Luiz Araújo, mas o clube tem suas necessidades financeiras. O Araruna, que vinha bem e já está recuperado, o Léo Natel", comentou.