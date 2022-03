Rogério Ceni motiva e garotada de Cotia responde: 'Gosto de quem tem fome de títulos'

A história de 25 anos de Rogério Ceni como goleiro do São Paulo é uma das responsáveis pelo bom desempenho dos garotos vindos do centro de treinamento das categorias de base de Cotia neste Campeonato Paulista. A idolatria do treinador no clube está motivando os jovens que seguem suas orientações, muitos até por serem fãs do ex-jogador.

"O que move este time é a energia. Gosto de quem tem fome de títulos. Não é fácil, em uma partida decisiva, única, você sair atrás no placar e ter tranquilidade e força para buscar o resultado após os 30 minutos do segundo tempo", disse o treinador são-paulino.

Leia Também Ceni destaca ataque do São Paulo, mas critica setor defensivo após goleada sobre São Bernardo

Dos quatro gols diante do São Bernardo, três foram marcados por jogadores formados em Cotia: Nestor, Pablo Maia e Marquinhos. "Eles têm muito talento, mas sabem também jogar em grupo. Tivemos gols em jogadas muito bem feitas, com tabelas e boas trocas de bola", afirmou Ceni. "Acho que tivemos nossa melhor partida ofensiva, criando muitas oportunidades."

Rogério lembrou que chegou ao Morumbi com 17 anos e entrou para o time profissional aos 19. "Eu dormi quatro anos embaixo das arquibancadas. A gente tinha pão e margarina. Tinha duas opções: comia ou não. Cotia é uma beleza, tem tudo. Lá o São Paulo forma seus jogadores e também consegue fazer bons negócios."

Com a classificação garantida para a semifinal, o São Paulo aguarda a definição das quartas para descobrir quem será o seu adversário na luta por uma vaga na final. O dono da melhor campanha enfrenta o quarto mais bem posicionado na classicação geral, enquanto o segundo encara o terceiro.