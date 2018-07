Rogério Ceni bate novo recorde mundial e chega a 590 vitórias

A vitória sobre o Goiás nesta segunda-feira, pelo Brasileirão, teve um sabor especial para Rogério Ceni. O goleiro chegou à marca de 590 triunfos com a camisa do São Paulo e se tornou o atleta que mais partidas ganhou por um mesmo clube, marca que antes era do galês Ryan Giggs, um dos maiores jogadores da história do Manchester United.

A marca é mais um feito impressionante com a camisa do Tricolor. Rogério já detinha as marcas de maior goleiro-artilheiro (123 gols), de jogador com mais jogos por um mesmo time (1174) e de mais partidas como capitão (928). Aos 41 anos, ele se aposenta no fim da temporada.

"É legal participar disso, estivemos juntos no começo e agora no fim. É bom porque se ele for escrever um livro da vida dele pelo menos em uma folha eu vou estar (risos).", disse o técnico Muricy Ramalho, que comandava o goleiro no seu primeiro gol, em 1997.

Marcas à parte, o resultado também foi importante para recolocar o São Paulo na briga pelo título. A sete rodadas do fim do Campeonato, o Tricolor precisa tirar cinco pontos do Cruzeiro, que ainda lidera com 61; o Tricolor chegou aos 65. E coube ao jogador acalmar a empolgação da torcida.

"Falo isso por experiência profissional que já vivi: é muito difícil tirar cinco pontos em 21 que ainda temos em disputa, mas não podemos desistir. Temos que jogar ou pela vitória para ser campeão ou para nos garantirmos no G4", ponderou o goleiro.