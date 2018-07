Em Minas, Rogério Ceni busca milagre na Copa do Brasil

Rogério Ceni vai tentar levar o São Paulo a obter um verdadeiro milagre na Copa do Brasil, torneio que o clube nunca ganhou. Nesta quarta-feira, no Mineirão, o time enfrenta o Cruzeiro precisando reverter uma vantagem de 2 a 0 do rival para avançar na competição. A tarefa complicada fica ainda mais difícil após a derrota para o Corinthians no clássico, no domingo.

E neste cenário que o treinador tenta reerguer o time, após dois resultados negativos em pleno Morumbi. A torcida está na bronca pela ausência de títulos – o último veio em 2012, na Copa Sul-Americana – e vem cobrando resposta dos jogadores e da diretoria. Ceni, ídolo no São Paulo, tem bastante crédito, mas já sofre algumas críticas em seu trabalho.

Contra Cruzeiro e Corinthians, o São Paulo mostrou os mesmos erros: não consegue atuar bem contra adversários que se posicionam na defesa e apostam nos contra-ataques. Desde que chegou, Ceni avisou que não iria abrir mão de seus princípios, que é buscar o ataque o tempo todo e manter a posse de bola o máximo de tempo possível.

No jogo de ida, o time fez o que seu comandante pediu. Tentou atacar, manteve a posse de bola, mas não conseguiu furar a boa defesa cruzeirense e ainda sofreu dois gols de bola parada. Por causa disso, o São Paulo time precisa fazer 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis ou marcar mais gols, sempre com dois de diferença, para avançar no tempo normal.

“Temos corrigido os erros para melhorar e vamos em busca da vitória. Temos de sentir o jogo e ver quando a bola rolar. Sabemos o que precisa ser feito. Se fizermos um gol no primeiro tempo, o panorama do jogo muda. Então temos chances e vamos lutar por isso”, explicou o volante Jucilei, que espera um rendimento melhor do time.

“O torcedor tem de acreditar porque temos um time muito bom, de qualidade, e uma camisa pesada. É um time respeitado no Brasil e no mundo. Vamos deixar a vida em campo. Falo por mim e pelo elenco. Vamos dar o nosso melhor e tentar reverter”, continuou.

Ao mesmo tempo que sabe que precisa ser precavido diante de um rival que ainda não perdeu na temporada, Ceni também tem consciência de que o São Paulo só se classificará se encontrar o caminho dos gols. Então, ele precisa montar uma defesa sólida e um ataque solto para buscar a virada. Cueva, que não atuou no duelo de ida, pode fazer a diferença fora de casa. O jogador está voltando de lesão e é uma das apostas para melhorar o setor de criação da equipe, que vem de duas derrotas sem marcar gol.

Na lateral-direita, a boa notícia é o retorno de Bruno, após ficar sete partidas fora por causa de uma entorse no tornozelo direito. Rogério Ceni também levou para Minas os atacantes Marcinho e Morato, recém-contratados pelo clube e que foram relacionados pela primeira vez. Como tem feito antes de todas as partidas, o treinador fez treino fechado e não divulgou a equipe que vai tentar um milagre em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO: Rafael; Mayke, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel Cabral, Rafinha, De Arrascaeta e Thiago Neves; Rafael Sóbis. Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Cicero e Thomaz; Luiz Araújo, Pratto e Cueva. Técnico:Rogério Ceni.

Juiz: Wilton P. Sampaio (GO).

Local: Mineirão.

Horário: 19h30 (Fox Sports).