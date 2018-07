Ceni celebra vaga na Libertadores e já se diz na 'torcida'

Rogério Ceni se despediu do São Paulo em uma competição oficial fora do gramado, neste domingo. Já tentando se acostumar com a nova posição, o goleiro comemorou com os jogadores a vaga conquistada na próxima Copa Libertadores, com a vitória sobre o Goiás por 1 a 0, no Serra Dourada, e prometeu estar "na torcida" pelo clube em 2016.

"Conseguimos a vaga, e mesmo fora de campo estarei na torcida pelo grupo", disse o goleiro, considerado o maior ídolo da história do São Paulo. Rogério ficou de fora da partida porque ainda não estava recuperado de uma lesão no pé direito, sofrida no fim de outubro. O veterano ainda se empenhou ao longo da semana para tentar fazer sua despedida dentro dos gramados, mas não teve sucesso. Em seu lugar jogou Denis. E, mesmo sem condições de jogar, Rogério viajou com o grupo para Goiânia e deu seu apoio ao time. "Ganso, Michel Bastos, Denis, enfim, todos deram a vida nesse jogo para garantir a classificação", exaltou o goleiro veterano.

"A meta era garantir uma vaga na Libertadores, e eles fizeram isso. Me sinto bem pelo que eles fizeram em campo, porque o torcedor reconhece isso por mais que algumas coisas não tenham saído como o desejado durante a temporada. Foi difícil, mas conseguimos", completou o goleiro, ao reconhecer a irregularidade da equipe ao longo do ano. Agora Rogério fará um último esforço neste fim de ano para ter boas condições de jogo em sua despedida. Será um evento festivo, marcado para o dia 11, no Morumbi, com um amistoso entre campeões mundiais pelo São Paulo. Atletas do time que faturaram o título de 1992/1993 vão enfrentar aqueles que levaram a equipe ao troféu de 2005.