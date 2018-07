Rogério Ceni chega com elogios e expectativa da torcida

O técnico Rogério Ceni será apresentado nesta quinta-feira no São Paulo diante de muita expectativa. Ele vai comandar o clube a partir de 2017, em um contrato de dois anos e com bonificações caso tenha bons resultados. No clube, todos elogiam a presença do ex-goleiro no banco de reservas na próxima temporada.

"Não tive contato com o Rogério, mas dou os parabéns ao Marco Aurélio Cunha por ter contratado ele. Foi a melhor escolha que o São Paulo fez, é o maior ídolo do clube. Se tivermos a metade dos títulos dele, estaremos felizes", afirmou o atacante Wellington Nem, que também vai estrear pela equipe em 2017.

Para a partida de domingo, contra o Santa Cruz, no Pacaembu, Pintado vai dirigir o time e revelou que o próprio Ceni deu alguns palpites na forma de a equipe atuar, para poder observar os jogadores e já pensar em como o São Paulo pode ser escalado na próxima temporada.

"Já tive contato com o Rogério, existe um planejamento para o início do ano que vem. Muito do que estamos vivendo aqui serve para o próximo ano. As correções que temos de fazer, situações que o próprio Rogério e a comissão técnica que vem com ele querem observar... São detalhes muito importantes para iniciar o ano com toda claridade", disse Pintado.