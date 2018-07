Rogério Ceni confirma que tem um filho fora do casamento

Em texto reproduzido pela assessoria de imprensa do goleiro em seu site oficial, ele revela que dará a Henrique "todo carinho e amor que todo pai tem pelos seus filhos" e pediu a compreensão e sensibilidade de todos. Apesar disso, Rogério Ceni não confirmou se vai ou não entrar em campo com o filho em um dos últimos jogos do Brasileirão.

Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, o goleiro de 41 anos revelou, no início do ano, que 2014 seria o seu último ano como profissional. Porém, em grande fase e ainda como um dos destaques do time, que faz boa campanha, já se cogita que Rogério Ceni amplie a sua carreira em mais alguns meses e nos últimos dias ele ficou bastante irritado e negou as informações divulgadas pela fornecedora de material esportivo do clube, que revelou a existência de um evento em que Rogério Ceni anunciaria sua aposentadoria.