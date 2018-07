Rogério Ceni dedica vitória em Salvador aos 'meninos' do São Paulo

Faltando um mês para encerrar a carreira, o goleiro Rogério Ceni mostra que ainda vive um grande momento, ao deixar o campo como um dos destaques no triunfo do São Paulo por 2 a 1 sobre o time do Vitória, domingo, em Salvador. Após a partida, ele preferiu dividir os méritos com os "meninos".

"Estou lá para defender. O mérito maior é dos outros dez meninos. Privilégio jogar com um melhor do mundo como o Kaká, um menino genial como Ganso, a vinda do Michel, o Luis, Denilson correu mais de 10 quilômetros fácil, Alvaro muito bem, Auro... Sempre falo para eles que esse sentimento dos 30 segundos depois que o árbitro apita e você sabe que fez o seu melhor é que motiva", comemorou o experiente goleiro de 41 anos.

Além da disposição dos atletas em correr e não desistir de buscar o resultado diante do Vitória, outro ponto que deixou o goleiro e capitão são-paulino orgulhoso da equipe foi a postura, mesmo nos momentos de sufoco.

"O que nos mantém vivo é o sabor da vitória. O time mostrou muita dedicação e todo mundo correu demais. O campo estava pesado, mas foi a última das viagens. Parece que não, mas o que nós viajamos, com a perna dobrada no avião, não é nada fácil. Ver Kaká, Kardec no banco e todo mundo com cara boa, mostra que o ambiente que se vive é muito bom", destacou.

O técnico Muricy Ramalho também reforçou que o ambiente entre os jogadores é bom e, por isso, pode poupar os atletas sem criar problemas. Com o resultado de domingo na Bahia, o São Paulo chegou aos 62 pontos e se mantém vivo na cola do líder Cruzeiro.