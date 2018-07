Rogério Ceni defende permanência de Osorio no São Paulo

O goleiro Rogério Ceni defendeu o técnico Juan Carlos Osorio na chegada da delegação são-paulina a Fortaleza para a partida da Copa contra o Ceará, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O capitão do São Paulo deve voltar ao time depois de três jogos ausente para se recuperar de uma lesão muscular.

"Dentro do futebol brasileiro é natural que isso aconteça. As pessoas são emotivas e querem ver o time vencer. Ele é um ótimo treinador, um cara com conceito diferente, com treinos diferentes. É um grande profissional. Tenho certeza que o São Paulo vai continuar com o Osorio e acho que essa parceria pode render frutos no futuro", disse Rogério.

O São Paulo precisa vencer o Ceará por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Morumbi, perdeu por 2 a 1, na semana passada.

O goleiro também afirmou que a saída de oito jogadores do elenco (três deles eram titulares) atrapalhou a temporada. "Passamos por momentos que a gente não esperava. Nem ele, acredito. Talvez nem o clube esperava perder tantos jogadores, Mas há um desfalque muito grande de atletas que levou a essa situação. Então tem de ser analisado tudo com calma", disse o goleiro.