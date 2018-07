Rogério Ceni relaciona Luiz Araújo para enfrentar Ponte Preta

O time do São Paulo não terá novidades para o duelo deste domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, em rodada do Brasileirão. Assim definiu o técnico Rogério Ceni ao repetir, neste sábado, a lista de relacionados da partida anterior, quando venceu o Palmeiras em clássico no Morumbi.

Satisfeito com o bom resultado, Rogério deve ter apenas uma mudança na equipe. Bruno entrará no meio-campo, enquanto Luiz Araújo ficará de fora. O São Paulo deve ser escalado com Renan Ribeiro; Lucão, Maicon e Rodrigo Caio; Bruno, Jucilei, Cícero e Junior Tavares; Marcinho, Lucas Pratto e Cueva.

Ainda estão em recuperação os jogadores Thiago Mendes (edema no ligamento colateral do joelho direito), Wellington Nem (artroscopia no joelho esquerdo), Wesley e Araruna (lesões musculares). Eles já foram liberados pelo departamento médico e fazem a transição para os treinos físicos no gramado. Devem retornar à equipe nos próximos dias.

Já o atacante Morato (ligamento cruzado do joelho direito), o lateral-direito Buffarini (estiramento no músculo posterior direito) e o centroavante Chavez (contratura muscular) não têm prazo para retorno. Eles continuam fazendo trabalho de fisioterapia.

Confira a lista dos jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro;

Laterais: Bruno, Edimar e Junior Tavares;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lucão, Lugano, Douglas e Maicon;

Volantes: Éder Militão, João Schmidt e Jucilei;

Meias: Cícero, Cueva, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes;

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Luiz Araújo, Léo Natel e Marcinho.