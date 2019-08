Rogério Ceni deixa o comando técnico do Fortaleza e acerta com o Cruzeiro

Rogério Ceni não é mais o técnico do Fortaleza. Ele vai dirigir o Cruzeiro. O anúncio foi feito, neste domingo, pelo próprio clube cearense em suas redes sociais. O time mineiro vai pagar a multa rescisória do treinador.

O ex-goleiro do São Paulo assumiu o cargo no início do ano passado e conquistou três títulos: Série B do Brasileiro, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Ceni não vai dirigir o Fortaleza nesta segunda-feira, diante do CSA, em Maceió, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ceni vai substituir Mano Menezes no Cruzeiro, que deixou a frente do time na quarta-feira, após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, no jogo de ida das semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

Eliminado na Copa Libertadores e em situação complicada na Copa do Brasil, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento do Brasileiro, em 17.º lugar, com apenas dez pontos. Ceni deixa o Fortaleza em 14.º, com 13 pontos.