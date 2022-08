Rogério Ceni destaca reencontro com a vitória e objetividade para definir jogo

Voltar a vencer no Campeonato Brasileiro deixou o técnico Rogério Ceni mais leve após os 3 a 0 que o São Paulo aplicou no Red Bull Bragantino neste domingo. O treinador valorizou a atuação de seus comandados e afirmou que, o fato de o time ter definido o resultado na metade da etapa final, facilitou a atuação dos jogadores.

"É raro para nós conseguir decidir jogos antes do minuto 90. É bom né? Chegar no minuto 80 ou 85 com o placar próximo de estar resolvido facilita no momento de administrar a partida", afirmou o treinador.

Segundo ele, a performance do time teve uma relação direta com o cenário que se criou dentro dos 90 minutos. "O desgaste é muito menor fisicamente e emocionalmente e o torcedor também fica mais feliz. O time conseguiu acabar o jogo um pouco mais leve", afirmou o treinador durante a coletiva.

O São Paulo fez o terceiro gol aos 16 minutos do segundo tempo. O resultado foi conquistado com a base do time titular em meio à disputa decisiva que a equipe vai ter no meio de semana em Belo Horizonte.

"Para nós era importante vencer dentro de casa. Acabamos a rodada seis pontos à frente da zona de rebaixamento e seis pontos a menos que o G-6. Se quisermos algo maior, precisamos apresentar um rendimento melhor do que já apresentamos", disse.