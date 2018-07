Rogério Ceni destaca superação do São Paulo em Bauru

Mesmo desfalcado de vários jogadores - entre eles Lucas, Alex Silva e Miranda -, o São Paulo goleou o Noroeste por 4 a 1, neste domingo, em Bauru, e se manteve com chances de terminar a fase de classificação do Campeonato Paulista na liderança. Depois da partida, o goleiro Rogério Ceni fez questão de enaltecer a superação da equipe são-paulina.

"Mesmo sem vários jogadores, como o Miranda, Fernandinho, Lucas, Alex Silva, Fernandão, mais os outros que estão machucados, o time mostrou competência e venceu uma partida difícil, pois o Noroeste quer se afastar do rebaixamento", ressaltou o goleiro.

Com o triunfo, o São Paulo chegou a 40 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. A equipe ficará, no mínimo, com a segunda colocação no término da primeira fase. Na última rodada, o São Paulo enfrentará o Oeste, em Mogi Mirim, enquanto que o rival medirá forças contra a Ponte Preta, em Campinas. "O Palmeiras tem tudo para ficar em primeiro, mas vamos caminhar dentro das nossas possibilidades. Podemos passá-los na última rodada", concluiu Rogério Ceni.

Já o lateral-esquerdo Junior Cesar, que jogou na vaga de Juan, teve uma atuação destacada. Ele participou de boa parte das jogadas ofensivas da equipe, além de ter sofrido o pênalti que Rogério Ceni converteu. "Esta vitória era importante. São três pontos que nos dão uma condição melhor na tabela. Sabemos que o Campeonato Paulista é difícil e mostramos luta e dedicação", disse.

