Ceni deve desfalcar o São Paulo pelo segundo jogo seguido

O goleiro Rogério Ceni deverá desfalcar o São Paulo novamente na partida contra o Ceará, nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi. Apesar de fazer tratamento intensivo nos últimos dois dias, o camisa 1 ainda não se recuperou do problema na coxa direita.

Rogério Ceni sentiu uma fisgada na região da coxa na partida com o Figueirense, na última quarta-feira, também pelo Brasileiro. Nesta terça-feira, ele não foi a campo pelo segundo dia consecutivo. Renan Ribeiro deverá continuar como titular, assim como foi na derrota por 3 a 0 para o Goiás, no sábado, em rodada do Brasileirão.

Embora não tivesse tido responsabilidade direta nos gols sofridos pelo São Paulo, Rena Ribeiro viu os torcedores pedirem o retorno do titular Rogério Ceni durante toda a partida. "As críticas aos jogadores não são justas. Se eles querem um culpado, a culpa foi todo minha. Eu sou o responsável", afirmou o técnico Juan Carlos Osorio logo após a derrota. Na reunião feita com o elenco na tarde desta segunda-feira, o treinador assumiu a responsabilidade perante o elenco.

O goleiro é o jogador que mais atuou na temporada. Das 46 partidas da equipe, ele atuou em 42. Além disso, é quem mais atuou pelo São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. O goleiro já anunciou que vai encerrar sua carreira em dezembro, no final do seu contrato com o São Paulo.