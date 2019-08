Rogério Ceni diz 'até breve' para o Fortaleza e chega ao Cruzeiro na terça

O trabalho de Rogério Ceni como técnico do Cruzeiro começará efetivamente nesta terça-feira. Será quando o treinador desembarcará em Belo Horizonte e comandará o seu primeiro treinamento na Toca da Raposa II, além de ser apresentando em entrevista coletiva. Nesta segunda, o ex-goleiro postou uma mensagem em sua página no Facebook em que se despede do Fortaleza.

"Tenho a mais absoluta certeza de que saio daqui melhor do que quando entrei. O Fortaleza me fez uma pessoa melhor e um treinador vitorioso em constante aprendizado. Vim reconhecido como goleiro do SPFC e saio como tecnico do Fortaleza. Foi um prazer fazer parte da história desse Gigante! Até breve!", diz parte do comunicado divulgado pelo treinador.

Anunciado como novo técnico do Cruzeiro no último domingo, Ceni vai assinar contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020. E chegará ao clube acompanhado dos assistentes técnicos Charles Alexandre Patrice Francis Hembert e Nelson Simões Júnior e com o preparador físico Danilo Augusto da Silva.

Ceni tem previsão de desembarque em Belo Horizonte às 6h45 desta terça-feira, no Aeroporto Internacional de Confins. E a sua apresentação foi agendada para as 14h30, na Toca da Raposa II, antecedendo uma atividade da equipe no seu centro de treinamento.

Ceni iniciou a sua carreira como técnico no São Paulo, em 2017, e depois dirigiu o Fortaleza, faturando títulos da Série B (2018), do Campeonato Cearense (2019) e da Copa do Nordeste (2019), optando agora por deixá-lo para se transferir ao clube mineiro.

Aos 46 anos, Ceni chega ao Cruzeiro para suceder Mano Menezes, que deixou o comando da equipe na sequência da derrota por 1 a 0 para o Internacional, no Mineirão, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na última quarta-feira. Além disso, o clube também está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos somados em 14 jogos, após empatar com o Avaí por 2 a 2, domingo, em Florianópolis, partida em que o time foi dirigido interinamente por Ricardo Resende, técnico do sub-20 do clube.

"O Rogério Ceni é um grande treinador e tenho certeza que ele vai fazer num grande trabalho. Vai pegar um grupo que está mordido e com vontade de sair dessa situação. O grupo está muito mobilizado e vai recebê-lo de braços abertos. A gente torce para ele fazer um grande trabalho e todo o staff do Cruzeiro vai dar todo o suporte que ele precisar para poder alavancar e melhorar o time na sequência da temporada. O torcedor pode ficar tranquilo, que o Cruzeiro vai terminar bem o Campeonato Brasileiro e acreditar no sonho do título da Copa do Brasil, porque o time já demonstrou muitas vezes que têm condições para isso", declarou Resende após o confronto em Florianópolis.

CONFIRA A MENSAGEM DE ROGÉRIO CENI SE DESPEDINDO DO FORTALEZA