Rogério Ceni diz que Pratto pode estrear no sábado pelo São Paulo

Após o clássico com o Santos, no qual o São Paulo venceu por 3 a 1, o time volta nesta quinta-feira aos treinos e a expectativa recai sobre a possibilidade de estreia do atacante Lucas Pratto. Ele foi contratado do Atlético-MG, teve sua inscrição no Boletim Informativo Diário da CBF confirmada e está pronto para jogar.

Pratto já atuou duas vezes na temporada, pelo seu antigo clube, e está em forma. Ele mesmo garantiu que pode jogar assim que o técnico Rogério Ceni quiser. O treinador, por sua vez, diz que ele tem chances de ser escalado. "Se tiver condições, vai ser relacionado para esta partida", afirmou, sem garantir a presença como titular.

O jogador deve entrar no lugar de Gilberto, que teve mais uma boa atuação no clássico. Mas também pode começar no banco de reservas e entrar no decorrer da partida. Chávez, que é outra opção para o ataque, foi cortado do banco no clássico pois ainda sente dores na perna. Assim, as chances de Pratto jogar, no mínimo alguns minutos, são grandes.

Pratto foi a grande contratação do São Paulo para a temporada e a diretoria do clube manteve os preços dos ingressos para tentar lotar o Morumbi no sábado, contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. No último jogo em casa, o tricolor levou mais de 50 mil pessoas ao estádio.