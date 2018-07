Rogério Ceni diz sentir orgulho da postura da equipe do São Paulo

Capitão do time do São Paulo, o goleiro Rogério Ceni deixou o gramado após a vitória por 3 a 2 sobre o Huachipato, quarta-feira, em Talcahuano, sorrindo de orelha a orelha. Não só pela classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas pela disposição da equipe em campo. "Essa vitória mostra a dedicação de todo mundo. Nos dois jogos, tivemos jogador expulso mais ou menos no mesmo tempo. Fico orgulhoso e feliz de estar em um grupo em que os atletas se dedicam dessa maneira. Fazia tempo que não via reações assim", comentou o goleiro.

O São Paulo teve de jogar com dez jogadores a maior parte do tempo nas duas partidas contra o Huachipato. Na primeira, Luis Fabiano foi expulso e nesta quarta-feira, foi a vez de Denilson receber o cartão vermelho. O goleiro são-paulino lembrou o cansaço que atingiu o elenco, principalmente no segundo tempo. "Deixamos o campo cansados, mas ao menos com a honra de ter vencido." O São Paulo volta a campo neste sábado, para enfrentar o Bahia, às 18h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.