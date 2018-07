Rogério Ceni e Elias estão fora do clássico na Arena Corinthians

Corinthians e São Paulo já estão definidos para o clássico desta tarde, às 16 horas, no Itaquerão. E houve surpresas nas escalações. Rogério Ceni está fora do clássico válido pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro do São Paulo não se recuperou de uma tendinite no joelho esquerdo. Ceni estava relacionado para o jogo que seria o último dele da carreira contra o rival. Denis será o titular.

No Corinthians, Elias, com amigdalite, foi cortado de última hora. Danilo enta no time titular. No ataque, Mano aposta em Malcom em Guerrero.

Os times terão as seguintes escalações:

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil e Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Danilo e Renato Augusto; Malcom e Guerrero.

São Paulo: Denis; Auro, Toloi, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Souza, Kaká e Ganso; Alan Kardec e Luis Fabiano.